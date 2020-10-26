Названо неожиданное полезное свойство томатного сока

Томатный сок в рационе человека способен снижать артериальное давление и сокращать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщило издание Rai Al Youm со ссылкой на результаты исследования ученых Токийского медицинского и стоматологического университета.

Участие в исследовании приняли 184 мужчины и 297 женщин. В течение одного года они должны были пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах. В результате у 94 испытуемых с гипертонией зафиксировали значительное снижение кровяного давления. У 125 добровольцев сократился уровень липопротеинов низкой плотности («плохого холестерина»), пишет сайт kp.ru. Полученный эффект в равной степени наблюдался у мужчин и женщин, а также у представителей разных возрастных групп.

По данным ученых, их работа является первым исследованием, которое изучило влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых болезней, отмечает телеканал «Звезда».

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