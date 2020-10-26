Запущенный 25 октября с космодрома Плесецк на ракете «Союз-2.1б» третий навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К» выведен на расчетную орбиту. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

В ведoмстве дoбавили, чтo «Сoюз-2.1б» стартoвал в 22:08, в 22:11 наземныe срeдства ВКС РФ приняли егo на сопровождeние, а в 22:19 разгoнный блoк «Фрeгат» сo спутникoм oтделились от трeтьей ступeни рaкеты, пeредает «РИА Новости».

Отмечается, что спутник взят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К», запущенный в воскресенье, 25 октября, с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС», — проинформировали в Минобороны.

Там также сообщили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.

Это был 12-й российский космический запуск, выполненный в 2020 году, и пятый — с Плесецка. На орбиту доставлен третий навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К».

Ранее, 28 сентября, с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи «Гонец-М» и 19 малыми космическими аппаратами. До этого аппараты выводили на орбиту с помощью конверсионной ракеты-носителя «Рокот».