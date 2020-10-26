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Китай может снизить объем закупок российского сжиженного газа

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Китай может снизить закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие годы. Речь идет о 5–8 млрд куб. м в год на сумму до $1,5 млрд, подсчитали для «Известий» аналитики.

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Китайская ￼￼нефтегазовая компания PetroChina ранее представила оптимистичный прогноз о ситуации с газом в стране. В компании считают, что спрос в Поднебесной в перспективе 15 лет удвоится, но большая часть потребляемого в 2035 году газа будет обеспечена за счет собственной добычи, указывает издание Petroleum Economist.

Если собственное производства газа действительно вырастет, как прогнозирует PetroChina, Китай может как снизить объемы импортируемого топлива, так и пересмотреть участие в новых проектах, считает эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

В зоне риска может оказаться новый проект «Сила Сибири — 2» — магистральный газопровод из России в Китай через территорию Монголии, полагает Игорь Юшков. В начале сентября 2020 года стало известно, что «Газпром» начал его проектировать. Экспортная мощность может составить до 50 млрд куб. м газа в год.

Что касается СПГ, то глава Минэнерго России Александр Новак ранее прогнозировал, что доля России на мировом рынке СПГ может составить 25%. Но без китайского рынка достичь этого показателя будет проблематично, считают эксперты.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Импорт и упущение: откажется ли Китай от СПГ из России

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