В США зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19. За 24 часа в стране выявили 83 757 заражений.

Новые меры для борьбы с коронавирусом ввели в Брюсселе. В столице Бельгии теперь обязательно ношение маски, увеличен комендантский час, не работают спортзалы, обязательна удаленная работа. Все торговые точки должны закрываться в 20:00, навынос можно продавать до 22:00.

Суточный антирекорд установлен также в Литве и Латвии.

Комендантский час ввели в Словакии и в испанской Валенсии. В Италии с понедельника на месяц закрывают театры, кино и спортзалы. Бары, рестораны и кафе должны будут работать до 18:00 по местному времени.

В Дании запретили собрания численностью более 10 человек. Количество случаев COVID-19 в стране превысило 38 тыс.

Власти Аргентины продлили карантинные ограничения на две недели. Число заразившихся в стране перешагнуло отметку 1 млн. Перемещение внутри государства возможно при наличии разрешения.