На Украине в ходе выборов возбудили 14 уголовных дел. Нарушения были выявлены всего за четыре часа голосования.

Также у участка, где голосовал президент страны Владимир Зеленский, была задержана женщина. Активистка выбежала из-за ограждения и оголилась. По данным местных СМИ, задержанная представляет движение Femen.

Сегодня, 25 октября, на Украине проходят местные выборы. Избирают мэров, глав сел и депутатов советов. Голосование завершится в 21:00 по московскому времени.