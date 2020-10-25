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На Украине в ходе выборов возбудили 14 уголовных дел

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На Украине в ходе выборов возбудили 14 уголовных дел. Нарушения были выявлены всего за четыре часа голосования.

Также у участка, где голосовал президент страны Владимир Зеленский, была задержана женщина. Активистка выбежала из-за ограждения и оголилась. По данным местных СМИ, задержанная представляет движение Femen.

Сегодня, 25 октября, на Украине проходят местные выборы. Избирают мэров, глав сел и депутатов советов. Голосование завершится в 21:00 по московскому времени.

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