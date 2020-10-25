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Путин и Мишустин поздравили работников российского автотранспорта

Путин и Мишустин поздравили работников российского автотранспорта

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Послания были опубликованы в воскресенье, 25 октября, на сайтах Кремля и правительства.

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«От эффективной, слаженной работы всех звеньев отечественного автотранспортного комплекса, от опыта, компетентности и ответственности его работников во многом зависят динамичное развитие промышленности и сельского хозяйства, укрепление межрегиональных и международных связей, решение актуальных социальных проблем. Поэтому столь важно уделять приоритетное внимание вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры, повышению надежности, безопасности и доступности транспортных услуг, увеличению объемов перевозок», — отметил Путин.

Он выразил уверенность в том, что работники отрасли будут продолжать беречь сложившиеся традиции.

«Автомобильный и пассажирский транспорт является важной частью транспортной системы нашей страны. От его четкой работы во многом зависят рост национальной экономики, развитие социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства, строительства, торговли, туризма, малого и среднего бизнеса, осуществление внешнеэкономической деятельности, — заявил Мишустин.

Он подчеркнул динамичное развитие отрасли и выразил уверенность в том, что опыт, мастерство, ответственное отношение к делу помогут работникам отрасли в решении масштабных задач, которые стоят перед транспортным комплексом.

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта установлен указом президиума Верховного совета СССР в 1976 году. Отмечается в последнее воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 25 июня 2012 года.

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