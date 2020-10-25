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Врач назвал способ избавиться от похмелья

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Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как быстро восстановить организм после выпитого ранее алкоголя.

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По его словам, в первую очередь необходимо принять контрастный душ, меняя температуру воды с горячей на холодную каждые пять секунд. После этого необходимо восстановить водно-электролитный баланс организма.

«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания», — рассказал врач Пятому каналу.

Казанцев добавил, что при похмелье важно «правильно позавтракать», например, непережаренным омлетом.

В течение дня следует принимать содержащие магний и калий препараты и витамины, отметил он.

Для улучшения общего самочувствия необходимо совершить прогулку на свежем воздухе, при этом воздержавшись от сильных физических нагрузок, заключил специалист.

В июне врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье. По ее словам, мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя не рекомендуется, так как это вредно для здоровья.

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