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Трамп обвинил СМИ в сокрытии коррупции семьи Байдена

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Трамп обвинил американские СМИ в сокрытии коррупционных действий семьи Байдена. Американский лидер выступил перед избирателями в Огайо. Там он заявил, что СМИ запугивают людей с помощью коронавируса. А писать о делах семьи Байдена журналисты намеренно отказываются. Однако глава страны «отдал должное» изданию New York Post. Газета выпустила статью об электронной переписке Хантера Байдена. Но предвыборный штаб демократов назвал эту информацию недостоверной.

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