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Гастроэнтеролог назвала самую вредную еду на удаленке

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Люди, работающие удаленно, активно пользуются доставкой готовой еды. Какие блюда лучше выбрать, а какие лучше вообще не заказывать, объяснила в воскресенье, 25 октября, в беседе с радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

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Врач отметила, что вероятность получить при заказе продукт, не очень полезный для здоровья, очень велика.

Во-первых, нет возможности контролировать процесс приготовления и выбор ингредиентов. Во-вторых, многие блюда слишком калорийные, и употреблять их ежедневно не рекомендуется.

От фастфуда же, по утверждению диетолога, стоит отказаться, чтобы избежать походов к врачу.

«Фастфуд должен быть раз в году. Конечно, я утрирую, но всё же. Если люди постоянно сидят дома и его потребляют, то потом они познакомятся со мной, с другими диетологами и с хирургами», — заявила гастроэнтеролог.

Дианова предостерегла от заказа пиццы и выпечки. От такой еды на самоизоляции легко набрать вес. Нужно к тому же помнить, что сочетание жирного фастфуда с алкоголем может обернуться серьезными проблемами с поджелудочной железой — например, на фоне высококалорийных жирных блюд, особенно если есть камень в желчном пузыре, может случиться сильный приступ панкреатита, предупредила диетолог.

По мнению Диановой, лучше выбрать блюда, близкие к средиземноморской кухне. Несмотря на вероятный перебор с растительными жирами, там хотя бы, подчеркнула специалист, присутствует большое обилие клетчатки во всех основных компонентах.

19 октября врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о продуктах, которые можно есть перед сном без ущерба для здоровья.

Для полезного перекуса, по мнению специалиста, следует всегда иметь в холодильнике зелень: листья салата, сельдерей и шпинат. Также допускается морковь, яблоко, сушеные финики в небольших количествах.

Запить пищу лучше всего небольшим количеством воды, травяного успокаивающего чая. Молоко пить Зайцев не рекомендует.

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