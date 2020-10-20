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Врач назвал безвредные продукты для перекуса перед сном

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Врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с информационным порталом New Inform в понедельник, 19 октября, рассказал о продуктах, которые можно есть перед сном без ущерба для здоровья.

«Есть надо перед сном, только если у вас болит живот, и вы понимаете, что такая ноющая боль может вызвать гастрит», — заявил он.

Для полезного перекуса, по мнению специалиста, следует всегда иметь в холодильнике зелень: листья салата, сельдерей и шпинат. Также допускается морковь, яблоко, сушёные финики в небольших количествах.

Запить пищу лучше всего небольшим количеством воды, травяного успокаивающего чая. Молоко пить Зайцев не рекомендует.

Также врач не советует есть мясо и сладкое. Последнее — из-за насыщенности углеводами, а первое тяжело переваривается, пишет RT.

13 октября член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Марина Макиша назвала продукты, употребление которых ускоряет старение организма. В частности, продукты с содержанием белой муки, сахара, крахмала, то есть рафинированные углеводы, могут спровоцировать развитие сахарного диабета и ускорить старение организма.

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