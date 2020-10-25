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Пятеро детей погибли при пожаре в жилом доме в Мексике

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Пятеро детей погибли в результате пожара в жилом доме в населенном пункте Герреро-Негро в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава региона Карлос Мендоса Дэвис в субботу, 24 октября.

В сообщении Дэвис выразил соболезнования в связи с гибелью детей, а также сообщил, что их мать получила тяжелые ожоги, сейчас за ее жизнь борются врачи. Также губернатор пообещал оказать всю необходимую поддержку отцу семейства.

На данный момент причина возгорания неизвестна. Расследованием обстоятельств и причин трагедии занялась прокуратура штата.

Ранее, 24 октября, сообщалось, что жертвами пожара в частном двухквартирном доме в Якутии стали женщина и четверо детей, пострадал мужчина.

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