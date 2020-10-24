Женщина и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Жертвами пожара в частном двухквартирном доме в Якутии стала женщина и четверо детей, пострадал мужчина. Об этом сообщили в субботу, 24 октября, в региональном управлении МЧС.

Трагедия произошла в селе Крест-Кытыл Намского района республики. В результате пожара дом был полностью поврежден огнем на общей площади 160 кв. м.

«Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание греющего кабеля канализации», — говорится в сообщении.

Всего в ликвидации пожара участвовали пять единиц пожарной техники и 16 человек личного состава.

В настоящее время дознаватели МЧС России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД проводят проверку. К месту пожара также выехали сотрудники испытательной пожарной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что в Якутске возбудили уголовное дело по факту гибели молодой женщины и двух детей при пожаре в жилом доме.