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Стала известна дата вступления в силу договора о запрещении ядерного оружия

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Международная кампания по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) сообщила, что договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступит в силу 22 января 2021 года. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

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Отмечается, договор ратифицировали уже 50 государств.

«Этo нoвая глaва в сфeре ядeрнoго разoружения. Благoдаря дeсяткам лeт aктивной рaботы былo дoстигнутo тo, чтo мнoгие считaли невoзможным: ядернoе oружие запрещенo», — зaявила испoлнительный дирeктoр ICAN Беaтрис Фин.

Последней страной, ратифицировавшей договор, в субботу, 24 октября, стал Гондурас. За день до него договор ратифицировали Ямайка и Науру.

В организации добавили, что до принятия ДЗЯО ядерное оружие было единственным видом оружия массового уничтожения, не запрещенным в рамках международного права, несмотря на «катастрофические гуманитарные последствия».

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств — членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

10 июля глава МИДа России Сергей Лавров также заявлял, что в последнее время серьезно увеличились риски ядерного противостояния. Москва ранее не раз отмечала, что при ядерном столкновении победителей быть не может.

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