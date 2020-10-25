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В Афганистане ликвидирован один из главарей «Аль-Каиды»

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Один из самых разыскиваемых террористов из списка ФБР Абу Мухсина аль-Масри ликвидирован силами безопасности Афганистана. Об этом в субботу, 24 октября, со ссылкой на Национальное управление безопасности Афганистана сообщило Reuters.

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Спецоперация прошла в провинции Газни на востоке страны.

По информации агентства, один из главарей террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) обвинялся в США в оказании материальной поддержки иностранной террористической организации и заговоре с целью убийства американских граждан.

В сентябре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Афганистане остается менее 200 боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в РФ).

19 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, в ходе выступления в Аризоне, вновь подтвердил, что американские военнослужащие будут выведены из Афганистана.

7 октября Трамп объявил, что оставшиеся в Афганистане американские войска вернутся на территорию США к Рождеству.

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