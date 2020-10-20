Трамп снова пообещал вывести войска США из Афганистана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник, 19 октября, в ходе выступление в Аризоне, вновь заявил, что американские военнослужащие будут выведены из Афганистана.

«Между прочим, мы уходим, все они возвращаются обратно», — сказал глава Белого дома.

7 октября Трамп объявил, что оставшиеся в Афганистане американские войска вернутся на территорию США к Рождеству.

В августе американский лидер объявил, что намерен оставить на территории Афганистана около 4 тыс. солдат США. При этом американский лидер не стал уточнять сроки.

15 июля министерство обороны США официально подтвердило уход американских сил с пяти военных баз на территории Афганистана.

В начале года Соединенные Штаты и запрещенное в РФ движение «Талибан» подписали мирное соглашение, согласно которому, американская сторона должна была сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а потом продолжить вывод своего военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Военная операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На пике кампании в 2010–2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.