Нурмагомедов и Гэтжи прибыли на арену турнира UFC 254

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи прибыли на арену турнира UFC 254, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 24 октября. О прибытии спортсменов глава UFC Дана Уайт написал в своем Twitter.

Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи станет главным событием вечера. Россиянин проведет третью защиту титула — противостоять ему будет временный чемпион в легком весе, американец Джастин Гэтжи.

Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.