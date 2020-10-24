Шакирова проиграла Мерфи на турнире UFC 254

Американка Лорен Мерфи выиграла у представительницы Узбекистана Лилии Шакировой на турнире UFC 254, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в субботу, 24 октября.

Во втором раунде Мерфи перевела Шакирову в партер, заняв доминирующую позицию, после чего забрала спину и выиграла удушающим приемом, пишет «Спорт-Экспресс».

Главным событием турнира UFC 254 станет бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.