В администрации Выборгского района подтвердили смерть депутата Петрова

И. о. главы администрации Выборгского района Николай Шишкин подтвердил факт смерти депутата городского совета Выборга Александра Петрова, отца экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

«В последнее время видел его, но сегодня не могу вам сказать всю информацию. Известно, что умер. Но больше информации надо ждать от следствия», — цитирует его 24 октября РЕН ТВ.

По словам Шишкина, на всех заседаниях Петров вел себя «нормально», не было «ничего такого, чтобы обращало на себя внимание». Шишкин подчеркнул, что Петров был предан делу и всегда думал о жителях района, «был отзывчив на любую беду».

О смерти Александра Петрова стало известно ранее в этот день. Бизнесмена нашли мертвым в коттеджном поселке в поселке Великое. По предварительной информации, он скончался в результате покушения.

В пресс-службе Следственного комитета по Ленобласти заявили, что на место выехала следственно-оперативная группа под руководством главы следственного управления СКР по региону Сергея Сазина.

Как сообщает Пятый канал, Александр Петров был известным бизнесменом, несколько раз избирался в городской совет Выборга.

Ему принадлежат несколько крупных предприятий, кроме того, он являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания». 22 сентября Петрову исполнился 61 год.