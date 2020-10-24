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В Дагестане арестовали подозреваемых в убийстве экс-бойца ММА

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Хасавюртовский городской суд заключил под стражу двух жителей Дагестана, подозреваемых в убийстве бывшего бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова. Об этом сообщили в субботу, 24 октября, в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

«Сегодня Хасавюртовский городской суд избрал в отношении двух местных жителей — отца и сына, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), меру пресечения в виде заключения под стражу на 10 дней, то есть до 2 ноября 2020 года», — передает сообщение ТАСС.

В случае предъявления подозреваемым обвинения в течение 10 дней, мера пресечения в виде ареста будет считаться избранной сроком на два месяца, то есть до 23 декабря 2020 года, добавили в пресс-службе Верховного суда.

По информации следствия, 22 октября в кафе-ресторане в Хасавюрте было обнаружено тело 35-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. Погибшим оказался Абдулмуслимов. По горячим следам 24-летний и 53-летний подозреваемые были задержаны и уже дали признательные показания.

Как сообщили накануне «Известиям» в экстренных службах, у Абдулмуслимова произошел конфликт из-за земельного участка с местными жителями, отцом и сыном Мургамудином и Шамилем Мурагисовыми. По словам очевидцев, Мурагисовы зашли в заведение, выстрелили в бывшего бойца и убежали.

Последний поединок в ММА Абдулмуслимов провел в марте 2013 года. За свою карьеру он провел 15 боев, в которых одержал 11 побед и потерпел 4 поражения.

В октябре прошлого года в Дагестане неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехал игрок футбольной команды «Анжи-2» Гасан Магомедов. В результате футболист скончался в машине скорой помощи.

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