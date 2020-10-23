Экс-бойца ММА застрелили в Дагестане

В дагестанском Хасавюрте застрелили экс-бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова. Об этом в пятницу, 23 октября, «Известиям» сообщили в экстренных службах.

По данным очевидцев, вечером четверга Абдулмуслимов отдыхал в ресторане. В заведение зашли его односельчане, отец и сын Мургамудин и Шамиль Мурагисовы, выстрелили в бывшего бойца и убежали.

Обоих мужчин задержали, они дали признательные показания.

Отмечается, что между убитым и подозреваемыми произошел конфликт из-за земельного участка.

В октябре прошлого года в Дагестане неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехал игрок футбольной команды «Анжи-2» Гасан Магомедов. В результате футболист скончался в машине скорой помощи.