Взрыв прогремел в Кабуле
Взрыв прогремел в западной части столицы Афганистана Кабула. Об этом в субботу, 24 октября, сообщил телеканал 1 TV.
Инцидент произошел неподалеку от учебного заведения. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.
Факт взрыва подтвердил представитель МВД Афганистана.
18 октября взрыв прогремел возле полицейского участка в городе Фирозкох на западе страны, в результате происшествия погибли десять человек.
Ранее, 9 сентября, на первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха было совершено покушение в Кабуле, политик не пострадал.