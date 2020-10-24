Взрыв прогремел в Кабуле

Взрыв прогремел в западной части столицы Афганистана Кабула. Об этом в субботу, 24 октября, сообщил телеканал 1 TV.

Инцидент произошел неподалеку от учебного заведения. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Факт взрыва подтвердил представитель МВД Афганистана.

18 октября взрыв прогремел возле полицейского участка в городе Фирозкох на западе страны, в результате происшествия погибли десять человек.

Ранее, 9 сентября, на первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха было совершено покушение в Кабуле, политик не пострадал.