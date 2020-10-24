Число погибших в ДТП с автобусом под Новосибирском возросло до пяти

Число погибших в аварии с рейсовым автобусом в Новосибирской области увеличилось до пяти, сообщается в субботу, 24 октября, на сайте ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, на месте скончались 52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah и его пассажиры — девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина, ее возраст пока не определен.

«Еще два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу, один из которых позже скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Среди пассажиров рейсового автобуса никто не пострадал. Ранее сообщалось о четырех погибших.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

ДТП произошло утром в субботу в Болотнинском районе на 129-м км автодороги Р-255 «Сибирь». Микроавтобус Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автобусом, ехавшим по маршруту Томск–Барнаул.