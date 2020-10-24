Прямой эфир

Число погибших в ДТП с автобусом под Новосибирском возросло до пяти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших в аварии с рейсовым автобусом в Новосибирской области увеличилось до пяти, сообщается в субботу, 24 октября, на сайте ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, на месте скончались 52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah и его пассажиры — девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина, ее возраст пока не определен.

«Еще два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу, один из которых позже скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Среди пассажиров рейсового автобуса никто не пострадал. Ранее сообщалось о четырех погибших.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

ДТП произошло утром в субботу в Болотнинском районе на 129-м км автодороги Р-255 «Сибирь». Микроавтобус Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автобусом, ехавшим по маршруту Томск–Барнаул.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020