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Четверо погибли при столкновении рейсового автобуса с легковушкой под Новосибирском

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Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Новосибирской области, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом 24 октября сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел в Болотнинском районе, на 126-м километре трассы Р255.

По информации ведомства, сообщение об аварии поступило в 11:15 по местному времени (7:15 мск).

«Столкновение рейсового автобуса (14 человек) и легкового автомобиля (четыре человека). В легковом все погибли — два взрослых и два ребенка, в автобусе пострадали двое», — говорится в сообщении.

Последствия аварии ликвидировали 17 человек и пять единиц техники.

Ранее, 21 октября, стало известно, что в Санкт-Петербурге водитель грузовика умер за рулем на кольцевой дороге. Неуправляемая фура проехала еще 2 км, а потом столкнулась с легковой машиной и врезалась в опору.

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