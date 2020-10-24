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Москва поднялась с 14 на 4 место в рейтинге лучших городов

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Москва поднялась на четвертое место в рейтинге «Лучшие города для жизни, работы, инвестиций и посещения», сообщается в субботу, 24 октября, на сайте мэра столицы.

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В рейтинге The World's 100 Best Cities города-миллионники проанализированы с точки зрения их привлекательности для туризма, проживания и ведения бизнеса.

«Москва поднялась с пятого на четвертое место в международном рейтинге The World's 100 Best Cities. Российская столица опережает Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и другие мегаполисы», — отметили в мэрии.

Первое место в рейтинге занял Лондон, на второй строчке оказался Нью-Йорк, а третья позиция досталась Парижу.

В июле сообщалось, что Москва вошла в топ-10 городов мира по версии рейтинга Cities in Motion бизнес-школы Университета Наварры (IESE) в категориях «человеческий капитал» и «городское планирование».

Как тогда отметил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, города оцениваются по девяти критериям: экономика, человеческий капитал, социальная сплоченность, окружающая среда, управление, городское планирование, международные связи и имидж, технологии, транспортная система. В общем рейтинге Москва заняла 87-е место из 174. В топ-5 рейтинга вошли Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио и Рейкьявик.

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