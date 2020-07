Москва вошла в десятку лучших городов мира по рейтингу Cities in Motion

Москва вошла в топ-10 городов мира по версии рейтинга Cities in Motion бизнес-школы Университета Наварры (IESE) в категориях «человеческий капитал» и «городское планирование». Об этом 7 июля рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В категории «человеческий капитал» города сравниваются по числу государственных и частных школ, бизнес-школ, включенных в топ-100 рейтинга Financial Times, университетов, вошедших в топ-500 рейтинга QS, иностранных студентов, количеству музеев, галерей и театров, доле населения со средним и высшим образованием, ежегодному уровню расходов на отдых и развлечения. В этой категории Москва успешно конкурирует с такими мегаполисами, как, например, Токио и Чикаго», — цитирует Ефимова «РИА Новости».

В категории «городское планирование» оценивается количество пунктов велопроката, показатели застройки, высотных зданий и малоэтажных зданий, среднее количество людей на одно домовладение и другое. Ефимов отметил, что за последний год Москва поднялась с 22-го на 6-е место и конкурирует с такими городами, как Лондон, Нью-Йорк и Вашингтон. Также российская столица усилила свои позиции в категориях «социальная сплоченность», «международные связи и имидж», «окружающая среда».

По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, города оцениваются по девяти критериям: экономика, человеческий капитал, социальная сплоченность, окружающая среда, управление, городское планирование, международные связи и имидж, технологии, транспортная система. В общем рейтинге Москва заняла 87-е место из 174. В топ-5 рейтинга вошли Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио и Рейкьявик.

«В докладе 2020 года авторы отметили недостатки методологии рейтинга применительно к оценке городов: так, для обеспечения сопоставительного анализа по всем городам по показателю «экономика совместного потребления» авторами оценивается наличие в городе сервисов Glovo или Uber и не принимаются во внимание локальные инициативы, такие как Delivery Club и «Яндекс.Еда». Можно ожидать, что подход к оценке изменится в будущем и Москве удастся увеличить позиции по данному показателю», — отметил Пуртов.

Ранее, 29 июня, журнал fDi Intelligence совместно с изданием о технологиях и инновациях The Next Web составили рейтинг Tech Cities of the Future («Технологические города будущего»), в котором Москва вошла в двадцатку городов Европы, наиболее перспективных для инвестиций в технологии и инновации.