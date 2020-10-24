Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 24 октября

Синоптики рассказали о том, что жителей Москвы и Московской области ожидается переменная облачность и небольшие осадки в субботу, 24 октября.

Днем в столице температура воздуха составит от 10 до 12 градусов, в ночное время градусник термометра опустится до 5 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В Подмосковье днем потеплеет до 13 градусов, в ночные часы похолодает до 3 градусов.

Местами ожидается небольшой дождь, ветер западный со скоростью до 11 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Ранее 24 октября сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в центре европейской части России на выходных.

Дневные температуры будут превышать норму на 6–8 градусов в связи с влиянием теплой воздушной массы, которая сформировалась над Атлантикой и югом Средиземноморья.