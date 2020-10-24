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Испугавшийся громкого звука Зеленский попал на видео

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Президент Украины Владимир Зеленский испугался громкого звука во время встречи с тренерами, спортсменами и чиновниками в пресс-центре ледовой арены Mariupol Ice Center в Мариуполе. Видео произошедшего в своем Telegram-канале опубликовало издание «Страна.ua».

Инцидент произошел после открытия ледовой арены, где сразу после официального мероприятия начался хоккейный матч между «Мариуполем» и киевским «Соколом». В это время Зеленский общался рядом с катком с чиновниками и спортсменами.

В какой-то момент в помещении раздался громкий шум. Президент Украины дернулся, закрыл уши, а к нему тут же подошел встревоженный сотрудник охраны. Зеленский, который уже пришел в себя, успокоил охранника: «Всё нормально, нормально. Сижу».

В июне в Сети высмеяли стрельбу президента Украины Владимира Зеленского из лука в ходе его визита в Хмельницкую область. На кадрах видно, как Зеленскому во время встречи предложили выстрелить из лука в мишень с изображением кабана. Глава государства попал в ногу «кабана», что окружающие встретили аплодисментами.

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