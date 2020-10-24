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Овечкин и Малкин обратились к Нурмагомедову перед боем с Гэтжи за пояс UFC

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Российские хоккеисты и звезды Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин и Евгений Малкин обратились к соотечественнику Хабибу Нурмагомедову накануне его боя с американцем Джастином Гэтжи за титул чемпиона UFC в легком весе.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Малкин отметил, что будет переживать за Нурмагомедова и поддерживать его, как множество поклонников бойца по всему миру.

«Я хочу пожелать тебе удачи и сказать, что ты в очередной раз докажешь, что ты номер один и что ты лучший», — сказал хоккеист.

В свою очередь капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин пожелал Нурмагомедову «мощнейшего боя».

Ранее в пятницу сообщалось, что Нурмагомедов вошел в весовую категорию перед боем с Гэтжи, россиянину удалось сбросить 8,5 кг за шесть дней.

На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения, Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 поединка и потерпел два поражения в MMA. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей. Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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