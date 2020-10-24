Трамп заявил о возможном желании Палестины нормализовать связи с Израилем

Президент США Дональд Трамп полагает, что государство Палестина тоже хотело бы предпринять некоторые шаги для нормализации отношений с Израилем. Об этом он заявил в пятницу, 23 октября, в присутствии журналистов в ходе телефонного разговора по громкой связи с лидерами Израиля и Судана.

Ранее было официально объявлено о достижении этими двумя государствами соглашения о нормализации связей при посредничестве Соединенных Штатов. Таким образом Судан стал еще одной страной, присоединившейся к «Авраамовым соглашениям».

«Кстати, палестинцы, если вы спросите про палестинцев, хотят что-то предпринять. Они никогда не видели ничего подобного. Они хотят что-то предпринять. Уверен, что это тоже будет сделано», — приводит слова главы Белого дома ТАСС.

По словам американского лидера, сейчас «еще по меньшей мере пять» мусульманских стран хотят подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем. И как добавил Трамп, вскоре их будет намного больше.

Ранее в октябре кнессет Израиля утвердил соглашение о нормализации отношений еврейского государства и Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. Соглашения о нормализации отношений подписали 15 сентября в Белом доме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни. Мероприятие проходило в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, его супруги Мелании и приглашенных гостей.

Один из пунктов «Авраамовых соглашений» подразумевает приостановку Израилем распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Такое условие прописано в плане Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Подписание соглашений осудили в Палестине. Там отозвали своего посла в ОАЭ и назвали действия Абу-Даби агрессией против своего народа и пренебрежением его правами и святынями.

Принятая в 2002 году Арабская мирная инициатива, на которую опирается Палестина, предусматривает возможность заключения мирных соглашений и установления добрососедских отношений между арабами и Израилем, но только при условии ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий, включая Голанские высоты и фермы Шебаа, а также признания им Государства Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.