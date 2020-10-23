Судан и Израиль договорились о нормализации отношений
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорилсь о нормализации отношений. Об этом 23 октября на своей странице в Twitter сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
«Президент Трамп объявил, что Судан и Израиль согласились на нормализацию отношений — это еще один важный шаг к построению мира на Ближнем Востоке», — написал он.
Один из пунктов «Авраамовых соглашений» подразумевает приостановку Израилем распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Такое условие прописано в плане Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Подписание соглашений осудили в Палестине. Там отозвали своего посла в ОАЭ и назвали действия Абу-Даби агрессией против своего народа и пренебрежением его правами и святынями.