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Судан и Израиль договорились о нормализации отношений

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Президент США Дональд Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорилсь о нормализации отношений. Об этом 23 октября на своей странице в Twitter сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

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«Президент Трамп объявил, что Судан и Израиль согласились на нормализацию отношений — это еще один важный шаг к построению мира на Ближнем Востоке», — написал он.

Отмечается, что Судан стал еще одной страной, присоединившейся к «Авраамовым соглашениям».
Ранее, 15 октября, кнессет Израиля утвердил соглашение о нормализации отношений еврейского государства и Объединенных Арабских Эмиратов.
Соглашения о нормализации отношений подписали 15 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни. Мероприятие проходило в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, его супруги Мелании и приглашенных гостей.

Один из пунктов «Авраамовых соглашений» подразумевает приостановку Израилем распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Такое условие прописано в плане Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Подписание соглашений осудили в Палестине. Там отозвали своего посла в ОАЭ и назвали действия Абу-Даби агрессией против своего народа и пренебрежением его правами и святынями.

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