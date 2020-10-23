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Роспотребнадзор проверил воздух в Москве после разлива химических веществ

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Столичное управление Роспотребнадзора проинформировало, что загрязняющие вещества в воздухе после розлива ксилола и толуола на территории нейрохирургической клиники в центре Москвы не обнаружены. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщается на сайте ведомства.

«Оперативно по поручению управления Роспотребнадзора по городу Москве силами специализированной организации — филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» — в Центральном административном округе Москвы проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, в том числе ксилола и толуола на территории жилой застройки по адресам: г. Москва, ЦАО, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 12 стр.2, ул. Фадеева, д. 5. По результатам проведенных исследований, превышений содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (в т. ч. ксилола и толуола) не установлено», — говорится в заявлении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что ситуация по состоянию атмосферного воздуха в Москве находится на постоянном оперативном контроле управления.

Ранее оперативный дежурный ГУ МЧС России по Москве сообщил, что произошел розлив химических веществ ксилола и толуола на территории ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко».

15 октября экологи общественных советов при Минприроды России, Росприроднадзоре и Росгидромете предлагают пересмотреть список участников федерального проекта (ФП) «Чистый воздух» и увеличить его в два раза. Доклад с такой инициативой был представлен на заседании рабочей группы Общественного совета при Минприроды.

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