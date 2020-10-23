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Жертвами беспорядков в Нигерии стали 69 человек

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По меньшей мере 69 человек погибли в Нигерии в ходе беспорядков во время акций протеста против насилия со стороны полиции. Об этом сообщила в пятницу, 23 октября, телекомпания Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря президента страны.

По его словам, среди погибших — 51 гражданин, 11 полицейских и семь солдат.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари провел в пятницу заседание в формате видеоконференции с бывшими президентами и руководителями Нигерии. Он высказал обеспокоенность в связи с тем, что в результате беспорядков и хаоса погибло много людей, а государственной и частной собственности принесен большой ущерб.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что нигерийские полицейские открыли огонь по протестующим, в результате погибли 49 человек, в том числе шесть силовиков.

На прошлой неделе генеральный инспектор полиции Нигерии Мухаммед Адаму объявил о роспуске специального отряда по борьбе с грабежом (SARS) по всей стране. Данное решение было принято властями после нескольких дней протестов против превышения должностных полномочий сотрудниками спецотряда. Сообщается, что на протяжении многих лет они вымогали деньги, запугивали, совершали агрессивные действия в отношении населения, а иногда доходило и до убийств, что вызывало недовольство жителей Нигерии.

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