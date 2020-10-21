Полиция в Нигерии расстреляла протестующих против ее произвола

Нигерийские полицейские открыли огонь по протестующим, которые выступали против произвола силовиков и внесудебных расправ.

Как сообщает газета Punch, в результате беспорядков погибли 49 человек, в том числе шесть полицейских. По информации издания, в штате Лагос жертвами стали 29 человек, из них двое сотрудников полиции.

Ранее группа неизвестных преступников атаковала два исправительных учреждения в штате Эдо, освободив сотни заключенных. В связи с этим в понедельник власти штата приняли решение о введении 24-часового комендантского часа на всей его территории.

На прошлой неделе генеральный инспектор полиции Нигерии Мухаммед Адаму объявил о роспуске специального отряда по борьбе с грабежом (SARS) по всей стране. Данное решение было принято властями после нескольких дней протестов против превышения должностных полномочий сотрудниками спецотряда. Сообщается, что на протяжении многих лет они вымогали деньги, запугивали, совершали агрессивные действия в отношении населения, а иногда доходило и до убийств, что вызывало недовольство жителей Нигерии.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что не менее 12 путешественников похитили в штате Дельта на юге Нигерии.