Прямой эфир

В Усинске сняли режим ЧС из-за нефтеразлива на реке Колве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти города Усинска в Коми сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за нефтеразлива в реке Колве. Об этом 23 октября сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города.

По линии разлива: что приводит к авариям с нефтепродуктами в России
Очередной инцидент произошел на Ангаре, где в реку попало дизтопливо из лопнувшей цистерны

«Работы по ликвидации последствий разлива нефти завершены, режим ЧС снят», — сообщили агентству.

Согласно постановлению, подписанному руководителем муниципалитета, после весеннего половодья в следующем году межведомственная комиссия совершит выезд на место инцидента. Также рекомендуется проводить ежедневный осмотр реки и береговой линии до полного установления ледяного покрова и усилить работу по осмотру сооружений трубопроводов и нефтепроводов для выявления нарушений.

19 октября сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело из-за нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ после разлива нефтепродуктов в Ненецком автономном округе.

Утром 17 октября при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС «Южная Шапка» — терминал Харьяга» обнаружен прорыв трубопровода и разлив нефтепродуктов. После разлива нефтесодержащей жидкости на земле обнаружено пятно площадью 25 кв. метров, а на реке Колва — радужная пленка.

Были приняты меры по локализации и ликвидации возникшей утечки; общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил не менее 0,9 куб. м.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020