В Усинске сняли режим ЧС из-за нефтеразлива на реке Колве

Власти города Усинска в Коми сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за нефтеразлива в реке Колве. Об этом 23 октября сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Работы по ликвидации последствий разлива нефти завершены, режим ЧС снят», — сообщили агентству.

Согласно постановлению, подписанному руководителем муниципалитета, после весеннего половодья в следующем году межведомственная комиссия совершит выезд на место инцидента. Также рекомендуется проводить ежедневный осмотр реки и береговой линии до полного установления ледяного покрова и усилить работу по осмотру сооружений трубопроводов и нефтепроводов для выявления нарушений.

19 октября сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело из-за нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ после разлива нефтепродуктов в Ненецком автономном округе.

Утром 17 октября при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС «Южная Шапка» — терминал Харьяга» обнаружен прорыв трубопровода и разлив нефтепродуктов. После разлива нефтесодержащей жидкости на земле обнаружено пятно площадью 25 кв. метров, а на реке Колва — радужная пленка.

Были приняты меры по локализации и ликвидации возникшей утечки; общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил не менее 0,9 куб. м.