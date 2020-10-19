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Уголовное дело возбудили после разлива нефтепродуктов в НАО

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Следственные органы возбудили уголовное дело из-за нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ после разлива нефтепродуктов в Ненецком автономном округе. Об этом говорится в понедельник, 19 октября, на сайте Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

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Утром 17 октября при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС «Южная Шапка» — терминал Харьяга» обнаружен прорыв трубопровода и разлив нефтепродуктов. После разлива нефтесодержащей жидкости на земле обнаружено пятно площадью 25 кв. метров, а на реке Колва — радужная пленка.

Были приняты меры по локализации и ликвидации возникшей утечки; общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил не менее 0,9 куб. м.

По данным следствия, имело место нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов ответственными лицами. Возбуждено уголовное дело по ст 246 УК России («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, следствие ведется.

Как сообщалось накануне, на место происшествия вылетели сотрудники Росприроднадзора, департамента природных ресурсов, Центра лабораторного анализа и технических измерений. Губернатор направил на место инцидента межведомственную группу.

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