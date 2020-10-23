СБУ обвинила депутата облсовета в вымогательстве

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила депутата Сумского областного совета в вымогательстве «спонсорской помощи» для проведения предвыборной кампании. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщается на сайте СБУ.

«По данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия $4 тыс. за якобы ранее оказанное содействие в решении служебного вопроса. Эти деньги депутат планировал использовать для проведения предвыборной агитации. В случае отказа профинансировать его злоумышленник угрожал руководителю предприятия физической расправой», — говорится в публикации.

При получении второго «спонсорского взноса» в размере $3 тыс. депутат был задержан сотрудниками службы.

Санкция статьи о вымогательстве предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Расследование продолжается.

В прошлом году экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн. Отмечалось, что в период с 31 октября по 12 ноября 2018 года он потребовал от совладельцев Альфа-банка Петра Авена и Михаила Фридмана передачи средств, угрожая распространить информацию, которая могла причинить существенный вред интересам и правам банкиров.