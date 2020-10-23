Для доставки космонавтов на Луну потребуется два пуска сверхтяжелой ракеты

России потребуется два запуска ракет сверхтяжелого класса для доставки космонавтов на Луну. Об этом говорится в материалах, опубликованных 23 октября на сайте госзакупок.

Как уточняется в техническом задании на составную часть опытно-конструкторской работы, предполагается раздельная доставка на орбиту Луны пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного комплекса.

Российская ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» будет собираться по принципу технологического конструктора, и каждая часть станет самостоятельным изделием. На первом этапе она будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза.

Стартовый стол для этой ракеты будет построен на космодроме Восточный.

Ранее в пятницу стало известно, что государственная корпорация «Роскосмос» прописала возможность использования ракеты «Енисей» для запусков на Луну, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.