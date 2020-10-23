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Центр поддержки нуждающихся семей создадут в Псковской области

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В городе Дно Псковской области откроется социальный центр поддержки нуждающихся семей «Ради жизни». Об этом «Псковской ленте новостей» сообщили в организации «Дети — наше будущее».

В центре люди смогут получить необходимые продукты и вещи, а также канцелярские принадлежности и многое другое. На базе районного культурного центра будет организована работа швейных и столярных мастерских. Там людям помогут с мелким ремонтом одежды, мебели.

Председатель «Дети — наше будущее» Светлана Петрова уже привезла в центр оборудование, одежду и другие товары. Сейчас сотрудники разбирают и готовят вещи для передачи.

Кроме того, в центре планируется организовать различные мастер-классы и занятия для детей.

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