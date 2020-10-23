Один человек погиб и один пострадал при наезде грузовика под Томском

В Томском районе грузовик сбил на пешеходном переходе двух женщин. Одна из них погибла на месте, вторая госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла днем в пятницу, 23 октября, на 28-м км трассы Томск–Каргала–Колпашево возле поворота на Моряковский затон. По данным УМВД, водитель грузовика Isuzu допустил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет РИА «Томск».

В результате ДТП одна из пострадавших скончалась на месте. Вторую женщину доставили в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 23 октября сообщалось, что пять человек получили травмы в автомобильной аварии с участием машины скорой помощи в Горномарийском районе в Марий Эл. Среди пострадавших, по предварительным данным, два сотрудника полиции, два фельдшера и водитель автомобиля.