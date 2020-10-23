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Скончался заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Юрий Волков

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Заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Юрий Волков скончался на 81-м году жизни. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил его сын Константин Волков на странице в Facebook.

Причина смерти тренера не уточняется.

Волков за свою карьеру подготовил трех заслуженных мастеров спорта СССР, 26 мастеров спорта международного класса, 103 мастера спорта. Так, его подопечными являются серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы в помещении Константин Волков, чемпион Европы Александр Крупский, чемпион Европы в помещении Владимир Поляков, двукратный чемпион Европы Александр Авербух и другие.

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