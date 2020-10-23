Минприроды анонсировало начало экспедиции по изучению Камчатки

Масштабная экспедиция по изучению Камчатки может пройти в следующем году, заявил в пятницу, 23 октября, глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в ходе круглого стола в РАН.

«Мы предлагаем Российской академии наук, Минобрнауки совместно с Русским географическим обществом, как уже предложил академик Николай Касимов, совместно с иностранными учеными, если будет такая необходимость. Мы уже разговаривали с [НКО] Командой Кусто, которая уже участвовала в наших совместных работах. Они также готовы принять участие, разработать комплексную программу изучения акватории Камчатки, включая проведение масштабной экспедиции. Считаю целесообразным сделать это в следующем году», — приводит ТАСС слова Кобылкина.

Ранее Филипп Кусто, внук французского исследователя Мирового океана, изобретателя акваланга Жак-Ива Кусто, заявил, что намерен после окончания пандемии коронавирусной инфекции снять фильм о Камчатке.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил идею строительства научно-образовательного кампуса на Камчатке, посвященного новым технологиям зеленой энергетики.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов, в свою очередь, отметил, что для строительства данного центра будет предоставлен земельный участок в курортной зоне Паратунка и подчеркнул, что такие «точки притяжения» и «магниты» для детей и молодежи являются для него приоритетом.

Тогда же Мишycтин посетовал, что приток молодежи на Камчатку сократился, и призвал вернуть на полуостров романтику, которая была в советское время.