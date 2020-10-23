Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи прошли процедуру взвешивания

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи уложились в лимит. В Абу-Даби прошла традиционная процедура взвешивания бойцов. В UFC для измерения используют традиционные английские меры. 155 фунтов — это 70,3 кг и входит в рамки «легкого веса». Гэтжи на взвешивании Хабибу не уступил — те же 155 фунтов. Соперники оказались максимально равны, исход боя решит мастерство. 24 октября самый ожидаемый поединок года — Хабиб Нурмагомедов против Джастина Гэтжи. В прямом эфире бой покажет РЕН ТВ.