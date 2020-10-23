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Врачи Липецка будут ездить к пациентам на автомобилях чиновников

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Учреждениям здравоохранения Липецка передали на неопределенный срок 35 автомобилей с водителями из парка администрации и управлений региона. Все расходы по обслуживанию берет на себя областная администрация. Количество машин для каждого лечебного заведения будет разным, в зависимости от потребности, отмечает Lipetskmedia.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и переходом многих ведомств на дистанционную работу необходимость в таком количестве автомобилей снизилась, и будет правильно, если они будут использоваться там, где они необходимее всего, это позволит врачам быстрее добираться к пациентам», – сказала начальник управления делами администрации Липецкой области Ирина Головлева.

Ранее станции скорой помощи региона получили 15 новых автомобилей. Машины позволят повысить доступность медицинской помощи и сократить время ожидания врачей. Поступило семь переднеприводных автомобилей на базе модели «Газель Некст» и восемь полноприводных автомобилей «ГАЗ Соболь» и «УАЗ Патриот».

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