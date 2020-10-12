Новые автомобили скорой помощи поступят в Липецкую область

Станции скорой помощи в Липецкой области получат 15 новых автомобилей. Машины позволят повысить доступность медицинской помощи и сократить время ожидания врачей.

В регион поступят семь переднеприводных автомобилей на базе модели «Газель Некст» и восемь полноприводных автомобилей «ГАЗ Соболь» и «УАЗ Патриот». Автотранспорт обеспечит раннее начало интенсивной терапии, включая диагностику в пути следования до медицинского учреждения. Об этом пишет LipetskMedia.

Три машины передадут Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Также автомобили направят Воловской, Долгоруковской, Добринской, Тербунской, Лев-Толстовской, Чаплыгинской, Становлянской и Задонской районным больницам.

Передача ключей в торжественной обстановке состоится 13 октября.

На данный момент скорую помощь в регионе оказывают 19 медицинских организаций и 18 отделений в составе районных и центральных районных больниц.