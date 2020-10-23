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Жителей Красноярска предупредили о заморозках и снеге

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На территории Красноярска синоптики прогнозируют холодную погоду в выходные. В городе ожидаются заморозки и снег.

Согласно прогнозам, температура воздуха 24 октября не будет превышать +3 градуса в дневные часы. В ночные часы похолодает до -1 градуса. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. При этом возможен дождь.

25 октября днем похолодает до 0 градусов. В ночные часы ожидаются заморозки до -4 градусов. Также в Красноярске прогнозируют снег, ветер усилится до 14 м/с.

Ранее сообщалось, что в Томской области спрогнозировали теплое завершение октября. Среднедекадная температура в регионе превысит норму на 1–2 градуса. Тем не менее местами возможны заморозки до -5 градусов.

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