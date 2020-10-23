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Более 140 человек погибли в пожара в Иркутской области в 2020 году

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С начала 2020 года на территории Иркутской области произошло свыше 5,7 тыс. пожаров. Жертвами возгораний стали 142 человека.

Цифры были озвучены во время внепланового совещания МЧС в режиме видеоконференции с государственными инспекторами по пожарному надзору региона. Поводом для проведения мероприятия стало увеличение числа пожаров за две недели октября. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Чаще всего пожары происходили в жилом секторе. С наступлением отопительного сезона число бытовых возгораний возросло из-за увеличения нагрузки на электрические сети, а также использования отопительных печей. Неблагоприятная обстановка складывается в Уриковском муниципальном образовании, где выявлен рост числа пожаров с начала 2020 года. Всего зарегистрировано 70 возгораний, в то время как за аналогичный период 2019 года в муниципалитете произошло 48 пожаров. 17 возгораний произошло в населенном пункте Грановщина. К примеру, 16 октября огонь от пожара в гараже распространился на четыре жилых дома. Еще весной ы ходе проверки в Уриковском муниципальном образовании выявили 24 нарушения первичных мер пожарной безопасности. Юридическое лицо оштрафовано на 75 тыс. рублей

Ранее сообщалось, что в Чите три человека погибли в результате возгорания в четырехквартирном доме. По предварительным данным, причиной смерти двух женщин и мужчины стало отравление продуктами горения.

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