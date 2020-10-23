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Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Чите

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Три человека погибли в результате пожара в одноэтажном четырехквартирном доме в Чите в ночь на пятницу, 23 октября. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Забайкальскому краю на своем сайте.

Инцидент произошел в поселке Восточный в черте города. Ночью поступила информация о возгорании жилого дома, прибывшие пожарные приступили к тушению, в ходе которого обнаружили тела трех человек — двух женщин и одного мужчины.

На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания. По предварительным данным, люди погибли в результате отравления продуктами горения. Как сообщается на сайте следственного управления СК России по региону, начата доследственная проверка.

Ранее 23 октября сообщалось, что на северо-востоке Москвы полностью сгорел банный комплекс. В результате ЧП никто не пострадал, поскольку пожар произошел после закрытия заведения.

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