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В Москве сгорел банный комплекс

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На северо-востоке Москвы полностью сгорел банный комплекс, несмотря на усилия пожарных. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил телеканал «360».

Огонь вспыхнул в одноэтажном здании на 3-й Северной линии, дом 2, где располагались «Северные бани» — общественная баня и кафе. Здание загорелось по всей площади. Пожарным пришлось вскрыть крышу, чтобы добраться до деревянных перекрытий. Существовала угроза перехода огня на соседнее строение, но ее удалось ликвидировать.

В результате ЧП никто не пострадал, поскольку пожар произошел после закрытия заведения. На месте пожара развернули оперативный штаб.

Около полуночи 22 октября пожар произошел в мебельном цеху в Махачкале. В настоящее время идет проливка и разбор конструкций. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

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