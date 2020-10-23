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В Калининграде выбрали нового мэра

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Председатель городского совета Калининграда Андрей Кропоткин избран главой города вместо сложившего полномочия Алексея Силанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление председателя счетной комиссии итогам голосования в пятницу, 23 октября.

«Постановили в результате тайного голосования считать избранным на должность главы городского округа город Калининград Кропоткина Андрея Михайловича», — сказал председатель счетной комиссии.

По его словам, за этого кандидата проголосовал 21 депутат, против — пять, отмечает «Газета.Ру».

Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на источники в калининградской мэрии сообщали, что Силанов написал заявление об отставке, которое рассмотрели на внеочередном заседании горсовета. Причины не уточнялись.

Силанов возглавил администрацию Калининграде в апреле 2018 года. До этого с 2016 года он был депутатом Госдумы от Калининградской области.

Кропоткина избирали в калининградский горсовет депутатов в 2006, 2011 и 2016 годах. Он председательствовал в этом совете в 2013 и 2016 годах.

С 2013 года избран членом Координационного совета Союза представительных органов местного самоуправления России. В 2016 году занял пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», в 2018-м был переизбран на эту должность.

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