В Калининграде выбрали нового мэра
Председатель городского совета Калининграда Андрей Кропоткин избран главой города вместо сложившего полномочия Алексея Силанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление председателя счетной комиссии итогам голосования в пятницу, 23 октября.
«Постановили в результате тайного голосования считать избранным на должность главы городского округа город Калининград Кропоткина Андрея Михайловича», — сказал председатель счетной комиссии.
По его словам, за этого кандидата проголосовал 21 депутат, против — пять, отмечает «Газета.Ру».
Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на источники в калининградской мэрии сообщали, что Силанов написал заявление об отставке, которое рассмотрели на внеочередном заседании горсовета. Причины не уточнялись.
Силанов возглавил администрацию Калининграде в апреле 2018 года. До этого с 2016 года он был депутатом Госдумы от Калининградской области.
Кропоткина избирали в калининградский горсовет депутатов в 2006, 2011 и 2016 годах. Он председательствовал в этом совете в 2013 и 2016 годах.
С 2013 года избран членом Координационного совета Союза представительных органов местного самоуправления России. В 2016 году занял пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», в 2018-м был переизбран на эту должность.