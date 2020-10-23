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Глава Калининграда ушел в отставку

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Глава Калининграда Алексей Силанов написал заявление об уходе с поста, документ рассмотрели на внеочередном заседании городского совета в пятницу. Об этом 23 октября сообщает «Калининград.Ru» со ссылкой на несколько источников в мэрии.

Уточняется, что горсовет депутатов принял заявление об отставке Силанова. За проголосовал 21 депутат, двое высказались против, пишет «Газета.ru».

Причины решения мэра не уточняются.

Силанов возглавил администрацию Калининграде в апреле 2018 года. До этого с 2016 года он был депутатом Государственной думы от Калининградской области.

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